Молния убила мальчика и прибывших на помощь людей в СКО

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Молния убила ребенка и пришедших на помощь двух взрослых в селе Северо-Казахстанской области, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте госязыка и информации департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

Случай произошел 16 июня в Уалихановском районе, на окраине села Бидайк Северо-Казахстанской области, когда шел дождь и была гроза.

По информации ДЧС, мальчика 2005 года рождения ударила молния в момент, когда ребенок ждал стадо. Это увидел неподалеку стоящий мужчина и вызвал акима сельского округа, участкового, а также «скорую помощь».

«Они стояли неподалеку от места, где мальчика ударило молнией. Произошел еще один удар, погибло два человека: водитель “скорой” и вызвавший на помощь мужчина», — сообщили в ДЧС.

В департаменте уточнили, что информация о случившемся поступила в 19:50, тела трех человек увезли на медицинскую экспертизу.