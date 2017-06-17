Молния убила мальчика и прибывших на помощь людей в СКО
После мальчика молния ударила в сотрудника «скорой помощи» и пытавшегося помочь мужчину.
После мальчика молния ударила в сотрудника «скорой помощи» и пытавшегося помочь мужчину.
АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Молния убила ребенка и пришедших на помощь двух взрослых в селе
Случай произошел 16 июня в Уалихановском районе, на окраине села Бидайк
По информации ДЧС, мальчика 2005 года рождения ударила молния в момент, когда ребенок ждал стадо. Это увидел неподалеку стоящий мужчина и вызвал акима сельского округа, участкового, а также «скорую помощь».
«Они стояли неподалеку от места, где мальчика ударило молнией. Произошел еще один удар, погибло два человека: водитель “скорой” и вызвавший на помощь мужчина», — сообщили в ДЧС.
В департаменте уточнили, что информация о случившемся поступила в 19:50, тела трех человек увезли на медицинскую экспертизу.