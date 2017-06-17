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17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии

ВКС России нанесли удары по объектам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков.

Об этом в субботу, 17 июня, сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

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«В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ, были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри», — заявили в ведомстве. Также в сообщении отмечается, что были уничтожены 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов.

В ведомстве рассказали, что в начале июня российские беспилотники засекли подготовку формирований ИГ. По данным военных, боевики планировали прорваться через оборонительные рубежи блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона сирийских правительственных войск.

5 мая начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что российская авиагруппа в Сирии после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации сосредоточит усилия на деблокировании Дейр-эз-Зора, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков.

Меморандум о создании в Сирии зон деэскалации (безопасности) был подписан 4 мая в казахстанской Астане представителями России, Турции и Ирана. Согласно документу, в четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.

Осада Дейр-эз-Зора, восточная часть которого захвачена экстремистами, продолжается с 2014 года.

Комментарии
5
Агабала Агабалаев
Кто-то болтает, а кто-то реально показывает свое лицо, так держать, я горжусь!
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Fox Mulder
Вы прекратите Маккейна и АБ травить,они из запоя так не выйдут!
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Сергей Костенко
А он точно не из умеренной оппозиции???
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