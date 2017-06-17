ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии
ВКС России нанесли удары по объектам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков.
ВКС России нанесли удары по объектам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков.
Об этом в субботу, 17 июня, сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.
«В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ, были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар
В ведомстве рассказали, что в начале июня российские беспилотники засекли подготовку формирований ИГ. По данным военных, боевики планировали прорваться через оборонительные рубежи блокированного в городе
5 мая начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что российская авиагруппа в Сирии после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации сосредоточит усилия на деблокировании
Меморандум о создании в Сирии зон деэскалации (безопасности) был подписан 4 мая в казахстанской Астане представителями России, Турции и Ирана. Согласно документу, в четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.
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