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18:34 (мск), источник: РИА Новости

После пожара в лондонской высотке пропавшими без вести числятся 58 человек

ЛОНДОН, 17 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Число пропавших без вести при пожаре в высотном доме на западе Лондона составляет 58 человек, заявил журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди.

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«К сожалению, в настоящее время (насчитывается — ред.) 58 пропавших в ту ночь в Grenfell Tower и которые, предположительно, погибли», — сказал Канди.

По его словам, в число пропавших входят 30 погибших, о которых сообщалось ранее. Канди отметил, что эти люди находились в доме в ночь пожара и, предположительно, все они погибли.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
Не позавидуешь жизни жителей остальных пяти домов. Равносильно нахождению на пороховой бочке !
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