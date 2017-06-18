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08:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Из-за пожара из Дома Гостяжпромурала эвакуировали 65 человек

Из них 14 человек вывели в дымозащитных масках по лестничным маршам, двоих сняли с шестого этажа с помощью автолестницы.

Пожар в историческом жилом здании № 52 по улице Ленина в Екатеринбурге вспыхнул 17 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 17.05 по местному времени. Пожарные эвакуировали из дома 65 человек, из них 14 человек звенья газодымозащитной службы вывели по лестничным маршам в масках «Самоспасатель», двоих сняли с помощью автолестниц с шестого этажа. Огонь потушили в течение 50 минут. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Очаг возгорания находился в подвале, где, предположительно, вспыхнул строительный мусор. Задымление распространилось по всему подъезду, однако огонь за пределы подвального помещения не вышел.

«Причина пожара устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Напомним, что дом № 52 по улице Ленина в Екатеринбурге является образцом архитектуры эпохи конструктивизма, он предоставляет собой первую секцию комплекса зданий, известных как Дом Гостяжпромурала, возведенного в 30−40-х годах XX века.

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