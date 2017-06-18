Из-за пожара из Дома Гостяжпромурала эвакуировали 65 человек

Пожар в историческом жилом здании № 52 по улице Ленина в Екатеринбурге вспыхнул 17 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 17.05 по местному времени. Пожарные эвакуировали из дома 65 человек, из них 14 человек звенья газодымозащитной службы вывели по лестничным маршам в масках «Самоспасатель», двоих сняли с помощью автолестниц с шестого этажа. Огонь потушили в течение 50 минут. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Очаг возгорания находился в подвале, где, предположительно, вспыхнул строительный мусор. Задымление распространилось по всему подъезду, однако огонь за пределы подвального помещения не вышел.

«Причина пожара устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Напомним, что дом № 52 по улице Ленина в Екатеринбурге является образцом архитектуры эпохи конструктивизма, он предоставляет собой первую секцию комплекса зданий, известных как Дом Гостяжпромурала, возведенного в 30−40-х годах XX века.