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08:10 (мск), источник: dostup1.ru

Центральный аппарат СК взял на контроль дело об исчезновении ребенка под Челябинском

Волонтеры планируют в воскресенье расширить площадь поисков Ивана Котова, пропавшего 14 июня.

Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела по факту исчезновения ребенка в Каслях (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение следователям как можно быстрее найти пропавшего 14 июня Ивана Котова и установить все обстоятельства его исчезновения.

Напомним, десятилетний Ваня уехал из дома на велосипеде в среду, побывал в школьной библиотеке, но домой не вернулся, не найден до сих пор. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство малолетнего».

В настоящее время к розыскам ребенка привлечены сотрудники МЧС, правоохранительных органов и волонтеры из Челябинской и Свердловской областей. Проводится прочесывание местности, обследуются объекты на территориях, прилегающих к зонам исчезновения школьника, изымаются и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения. Следователи проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Добавим, в группе поиска пропавших детей появилось новое объявление о расширении с 18 июня площади поисков Ивана Котова. Группа добровольцев выезжает из Челябинска в 6.30 по местному времени от ТЦ «Северные ворота» (Свердловский тракт, 1; старший группы — Данил Гудков, 89517844114). Нужны машины. Вниманию тех, кто едет в Касли самостоятельно: штаб переехал — теперь он организован в местной школе на улице Калинина, 28. Также всех добровольцев предупреждают о необходимости соответствующей экипировки: местность для прочесов сложная — лес, река, болото, карьеры, клещи, поэтому необходимы репелленты.

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