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22:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Тройное ДТП в Алматы: в автомобиле на ходу оторвалось колесо

В салоне оставшегося без колеса автомобиля находился маленький ребенок.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 июн — Sputnik. В движущемся автомобиле оторвало колесо, что стало причиной столкновения еще двух машин на мосту в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

На мосту по проспекту Момышулы в южном направлении двигалась Toyota Camry. По неизвестным пока причинам у автомобиля на ходу оторвало колесо, из-за чего сработали подушки безопасности.

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В авто находились водитель и его маленькая дочь — в кресле на переднем сиденье. Мужчина, испугавшись за ребенка, отвлекся и его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в бочину Daewoo Nexia, отчего дверь Daewoo с водительской стороны сильно деформировало.

«Нексию» по инерции понесло дальше по дороге, где она столкнулась с другой Toyota Camry.

Из-за деформации автомобиля водителя Daewoo зажало в салоне. Приехавшая на место происшествия бригада «скорой помощи» госпитализировала водителя и пассажирку Nexia.

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