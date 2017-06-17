Тройное ДТП в Алматы: в автомобиле на ходу оторвалось колесо
В салоне оставшегося без колеса автомобиля находился маленький ребенок.
В салоне оставшегося без колеса автомобиля находился маленький ребенок.
АСТАНА, 18 июн — Sputnik. В движущемся автомобиле оторвало колесо, что стало причиной столкновения еще двух машин на мосту в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
На мосту по проспекту Момышулы в южном направлении двигалась Toyota Camry. По неизвестным пока причинам у автомобиля на ходу оторвало колесо,
В авто находились водитель и его маленькая дочь — в кресле на переднем сиденье. Мужчина, испугавшись за ребенка, отвлекся и его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в бочину Daewoo Nexia, отчего дверь Daewoo с водительской стороны сильно деформировало.
«Нексию» по инерции понесло дальше по дороге, где она столкнулась с другой Toyota Camry.