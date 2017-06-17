Тройное ДТП в Алматы: в автомобиле на ходу оторвалось колесо

АСТАНА, 18 июн — Sputnik. В движущемся автомобиле оторвало колесо, что стало причиной столкновения еще двух машин на мосту в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

На мосту по проспекту Момышулы в южном направлении двигалась Toyota Camry. По неизвестным пока причинам у автомобиля на ходу оторвало колесо, из-за чего сработали подушки безопасности.