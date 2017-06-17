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22:35 (мск), источник: Sputnik.by

ДТП с байкерами Iron Pride: один из пострадавших остается в реанимации

Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по факту аварии на трассе М1, в которой пострадали четыре человека.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Байкер, мотоцикл которого столкнулся с автомобилем УАЗ первым, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил анестезиолог-реаниматолог Борисовской центральной районной больницы Иван Бобков в эфире телеканала ОНТ.

Колонна из семи байкеров Iron Pride ехала к друзьям на праздник. По словам главы мотоклуба Александра Тарасова, никто не нарушал правил дорожного движения.

«Мы не летели, мы ехали с разрешенной скоростью», — отметил Тарасов ОНТ.

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ДТП произошло вечером 16 июня на трассе М1 недалеко от Борисова. Автомобили УАЗ, двигавшиеся на жесткой сцепке, влетели в колонну мотоциклистов. По предварительным данным, водитель УАЗ не справился с управлением и выехал на левую полосу. Там он совершил столкновение с байкерами, двигавшимися в попутном направлении, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария на трассе М1.

«Предварительно, водители транспортных средств были трезвы. Водитель автомобиля УАЗ не задержан», — отметила Белоног.

В результате аварии пострадали четыре мотоциклиста.

«Доставлено четверо пациентов. Один находится в реанимации на данный момент. Была оказана помощь. Состояние этого пациента тяжелое, стабильное. Выполнено оперативное вмешательство. Состояние остальных стабильное, средней степени тяжести», — сообщил врач Борисовской ЦРБ Иван Бобков в эфире ОНТ.

Глава мотоклуба Iron Pride считает, что жизнь байкерам спасла качественная экипировка.

«Все были одеты в защитные костюмы, шлема. Они отработали все на 100%. И опыт пилотов. Слава Богу, все мы живы сегодня», — отметил Тарасов.

По факту ДТП Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

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