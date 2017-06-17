Во Франции упал туристический самолет, два человека погибли
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения туристического самолета на
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения туристического самолета на
Как сообщается, инцидент произошел в департаменте Тарн и Гаронна. Сотрудники пожарной службы были вызваны на место трагедии. По данным телеканала самолет сразу упал на землю, и возгорания не произошло.
Информации о личностях погибших пока не поступало.