Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Донорам крови дают скидки на продукты, бытовую технику и авиабилеты
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Путин высказался по вопросу федерализации Украины
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка - СМИ
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
20Скончался актер Алексей Баталов
22:36 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции упал туристический самолет, два человека погибли

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения туристического самолета на юго-западе Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

Как сообщается, инцидент произошел в департаменте Тарн и Гаронна. Сотрудники пожарной службы были вызваны на место трагедии. По данным телеканала самолет сразу упал на землю, и возгорания не произошло.

Информации о личностях погибших пока не поступало.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Слить солярку: Европа объявила войну дизельным автомобилям
Сборная России с победы стартовала на Кубке конфедераций
Климкин: НАТО есть чему поучиться у Украины
СМИ: Белый дом намерен смягчить законопроект о новых санкциях
Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
Около 60 человек пропало без вести при пожаре в Лондоне
Адвокат Сноудена выступил против запрета анонимности в интернете
Опубликованы итоги голосования по проекту реновации
Спорт
В эту сборную хочется верить. Россия начала Кубок конфедераций Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с «сухой» победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь