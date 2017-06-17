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17 июня, источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе задержали подозреваемого в нападениях на кредитные учреждения

Мужчина действовал дерзко: передавал записку кассиру и, угрожая пистолетом, требовал деньги из кассы, ему удалось таким образом осуществить целую серию ограблений.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Одессе задержан мужчина по подозрению в ряде вооруженных разбойных нападений на офисы учреждений, предоставляющих оперативные денежные кредиты.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, оперативники Портофранковского отделения полиции города задержали вооруженного мужчину, который совершал нападения на учреждения, работающие под вывеской «Быстрые деньги» и пр.

Отмечается, что житель Одесской области заходил в помещение, давал кассиру записку, в которой требовал выдать деньги, при этом угрожал пистолетом.

Как сообщил начальник регионального полицейского главка Дмитрий Головин, по словам задержанного, на преступление его толкнули долги, с которыми он не мог рассчитаться.

«Новоявленный гангстер, житель области, действовал дерзко, передавал записку кассиру и, угрожая пистолетом, требовал деньги из кассы, ему удалось таким образом осуществить целую серию ограблений в нашем городе», — подчеркнул Головин.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные действия.

Ранее пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что экс-сотрудники «ПриватБанка» завладели 200 тыс грн финучреждения.

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