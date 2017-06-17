В результате крушения парома в штате Массачусетс пострадали 18 человек
При заходе судна в порт, паром по невыясненным причинам врезалось в причал, в результате чего он получил пробоину.
При заходе судна в порт, паром по невыясненным причинам врезалось в причал, в результате чего он получил пробоину.
По его словам, крушение произошло при заходе судна в местный порт, когда оно по невыясненным причинам врезалось в причал. В результате паром сел на мель и получил пробоину.
На судне находились свыше 50 пассажиров и членов экипажа, все они были успешно эвакуированы.
Всего 18 человек получили ранения, 15 из них были госпитализированы.
Как отметили представители Береговой охраны США, во время крушения в районе установились ненастная погода, сильный ветер и плохая видимость. Власти проводят расследование происшествия.