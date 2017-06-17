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17 июня, источник: ТАСС

В результате крушения парома в штате Массачусетс пострадали 18 человек

При заходе судна в порт, паром по невыясненным причинам врезалось в причал, в результате чего он получил пробоину.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Не менее 18 человек получили травмы в результате крушения пассажирского парома в американском городе Хайэннис-Порт (штат Массачусетс). Об этом сообщил в субботу глава городского пожарного управления Дин Мелансон.

По его словам, крушение произошло при заходе судна в местный порт, когда оно по невыясненным причинам врезалось в причал. В результате паром сел на мель и получил пробоину.

На судне находились свыше 50 пассажиров и членов экипажа, все они были успешно эвакуированы.

Всего 18 человек получили ранения, 15 из них были госпитализированы.
Дин Мелансон
Глава городского пожарного управления

Как отметили представители Береговой охраны США, во время крушения в районе установились ненастная погода, сильный ветер и плохая видимость. Власти проводят расследование происшествия.

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