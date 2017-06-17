Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Донорам крови дают скидки на продукты, бытовую технику и авиабилеты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Мама 6-месячного ребенка запустила новый тренд в соцсетях
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Путин высказался по вопросу федерализации Украины
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка - СМИ
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
17 июня, источник: БЕЛТА

Мотоциклист врезался в стену заводской проходной в Новополоцке

17 июня, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Новополоцке мотоциклист врезался в стену заводской проходной. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло сегодня в 19.40 в районе 8-ой и 9-ой проходных завода «Полимир» ОАО «Нафтан». 30-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением на т-образном перекрестке, съехал в кювет, а затем врезался в стену. Водитель госпитализирован в хирургию, проводиться операция.

Инспекторы ГАИ измерили тормозной путь мотоцикла — на проезжей части он составил около 80 м, за ее пределами — около 30 м. Исходя из этого, можно сделать предположение, что скорость Honda была значительно выше разрешенной на данном участке дороги.

В связи с участившимися случаями ДТП с мототранспортом, ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не рисковать жизнью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Лукашенко не любит лежать на пляже
Лукашенко считает, что проблема роста цен потеряет актуальность в ближайшее
Почему Лукашенко не любит лежать на пляже
Сборная России с победы стартовала на Кубке конфедераций
Климкин: НАТО есть чему поучиться у Украины
СМИ: Белый дом намерен смягчить законопроект о новых санкциях
Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
Мэй признала ошибки властей при ликвидации последствий пожара
Адвокат Сноудена выступил против запрета анонимности в интернете
Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по судам Ирана
Спорт
В эту сборную хочется верить. Россия начала Кубок конфедераций Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с «сухой» победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь