Мотоциклист врезался в стену заводской проходной в Новополоцке

ДТП произошло сегодня в 19.40 в районе 8-ой и 9-ой проходных завода «Полимир» ОАО «Нафтан». 30-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением на т-образном перекрестке, съехал в кювет, а затем врезался в стену. Водитель госпитализирован в хирургию, проводиться операция.

Инспекторы ГАИ измерили тормозной путь мотоцикла — на проезжей части он составил около 80 м, за ее пределами — около 30 м. Исходя из этого, можно сделать предположение, что скорость Honda была значительно выше разрешенной на данном участке дороги.

В связи с участившимися случаями ДТП с мототранспортом, ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не рисковать жизнью.