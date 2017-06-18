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00:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На месте аварии с пассажирским автобусом из Донецка под Ростовом, 4 погибших

По данным ГУМВД РФ, ДТП произошло на автодороге Самбек — Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека.

Источник: "РИА Новости" Украина

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту крупного ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области, число пострадавших увеличилось до 30 человек, сообщила РИА Новости представитель ГУ МВД РФ по региону Наталья Устименко.

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«Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП по статье 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”, число пострадавших увеличилось до 30 человек, четыре человека погибли», — пояснила Устименко.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону заявили, что в данный момент виновник аварии не установлен, ведется расследование. По словам представителя полиции, автобусы столкнулись на перекрестке. Один из них находился на главной, а другой — на второстепенной дороге. По информации источника агентства, один автобус следовал по маршруту Донецк — Ростов-на-Дону, второй — из Александровки в Курган (Матвеево-Курганский район).

Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой следствием будет принято процессуальное решение. Временно исполняющий обязанности главы УГИБДД по Ростовской области Алексей Токин поручил проверить компании, которым принадлежат попавшие в ДТП автобусы.

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