В центре Днепра из-за аварии от удара из машины вылетел 3-летний ребенок
Со слов свидетелей, иномарка, выехав на перекресток со стороны Сичеславской Набережной, не предоставила преимущество Daewoo, который двигался по главной дороге,
Со слов свидетелей, иномарка, выехав на перекресток со стороны Сичеславской Набережной, не предоставила преимущество Daewoo, который двигался по главной дороге,
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 17 июня, в Днепре на перекрестке улиц Владимира Великого (бывшая Плеханова) и Владимира Мономаха (бывшая Московская) произошла авария. Столкнулись автомобили BMW и Daewoo Lanos. От удара из последнего вылетел 3-летний ребенок, сообщает Информатор.
ДТП случилось на перекрестке улиц Владимира Великого и Владимира Мономаха, приблизительно в 21:00. Инициатором аварии оказался водитель BMW.
Со слов свидетелей, иномарка, выехав на перекресток со стороны Сичеславской Набережной (бывшая Набережная Ленина), не предоставила преимущество Daewoo, который двигался по главной дороге,
В салоне Daewoo в момент аварии находились парень, девушка и двое детей: мальчик 1,5 года и девочка 3 лет, которая
Люди рассказали, что они услышали сильный хлопок, некоторые из них даже проснулись от услышанного.
Маму с пострадавшими детьми скорая помощь отвезла в детскую областную больницу на Космическую.
На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции,
Ранее сообщалось, что под Ростовом произошло ДТП на автодороге Самбек — Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате аварии один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека.