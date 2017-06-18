Матадор Иван Фандиньо погиб во Франции во время выступления

От полученных травм, в частности от повреждения легкого, Иван Фандиньо, признанный испанский матадор, вскоре скончался.

Первого быка Фандиньо одолел в возрасте 14 лет. Во Францию он приехал из баскского региона Испании.

Многочисленные поклонники матадора высказывают свои соболезнования в социальных сетях.