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07:53 (мск), источник: БЕЛТА

Матадор Иван Фандиньо погиб во Франции во время выступления

36-летний матадор запутался ногами в плаще и упал на землю во время корриды во Франции, после чего его настиг разъяренный бык.

Источник: БЕЛТА

От полученных травм, в частности от повреждения легкого, Иван Фандиньо, признанный испанский матадор, вскоре скончался.

Первого быка Фандиньо одолел в возрасте 14 лет. Во Францию он приехал из баскского региона Испании.

Многочисленные поклонники матадора высказывают свои соболезнования в социальных сетях.

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