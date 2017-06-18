Такси угодило под поезд на железнодорожных путях во Владивостоке
Переднее колесо легковушки ушло под землю.
Переднее колесо легковушки ушло под землю.
Владивосток, 18 июня, PrimaMedia.
Необычное ДТП произошло во Владивостоке на железнодорожном переезде в ночь на 18 июня: пути не поделили состав и легковой автомобиль, числящийся за известной в городе таксомоторной компанией. От столкновения с поездом нос машины ушел под землю, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.
«Встреча» поезда и такси «Максим» произошла в районе станции «Океанская» на железнодорожном переезде улицы Успенского.
По словам очевидцев, такси попало под поезд, когда тот сдавал назад. О пострадавших информации нет.