Такси угодило под поезд на железнодорожных путях во Владивостоке

Владивосток, 18 июня, PrimaMedia.

Необычное ДТП произошло во Владивостоке на железнодорожном переезде в ночь на 18 июня: пути не поделили состав и легковой автомобиль, числящийся за известной в городе таксомоторной компанией. От столкновения с поездом нос машины ушел под землю, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.

«Встреча» поезда и такси «Максим» произошла в районе станции «Океанская» на железнодорожном переезде улицы Успенского.

По словам очевидцев, такси попало под поезд, когда тот сдавал назад. О пострадавших информации нет.