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09:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Такси угодило под поезд на железнодорожных путях во Владивостоке

Переднее колесо легковушки ушло под землю.

Владивосток, 18 июня, PrimaMedia.

Необычное ДТП произошло во Владивостоке на железнодорожном переезде в ночь на 18 июня: пути не поделили состав и легковой автомобиль, числящийся за известной в городе таксомоторной компанией. От столкновения с поездом нос машины ушел под землю, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.

«Встреча» поезда и такси «Максим» произошла в районе станции «Океанская» на железнодорожном переезде улицы Успенского.

По словам очевидцев, такси попало под поезд, когда тот сдавал назад. О пострадавших информации нет.

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