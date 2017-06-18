В лесных пожарах в Португалии погибли 19 человек
В Португалии в лесных пожарах погибли 19 человек, двое пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Пожары охватили центральную часть страны.
В Португалии в лесных пожарах погибли 19 человек, двое пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Пожары охватили центральную часть страны.
Причиной интенсивных лесных пожаров стала жаркая погода и сильный ветер, который помогал распространению огня. По данным властей, большинство погибших были застигнуты пожаром на дороге в районе населенного пункта
В район пожара выехал президент страны Марселу Ребелу ди Соза. Как сообщает португальское издание Publico, в кольце пожаров оказались несколько сельских населенных пунктов. В них отсутствует электричество. Местные жители пытаются покинуть районы, где распространяется огонь.
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