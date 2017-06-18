В лесных пожарах в Португалии погибли 19 человек

Причиной интенсивных лесных пожаров стала жаркая погода и сильный ветер, который помогал распространению огня. По данным властей, большинство погибших были застигнуты пожаром на дороге в районе населенного пункта

Педроган-Гранди, где пламя блокировало движение машин. В пожарах пострадали порядка 20 человек, в том числе шестеро пожарных.

В район пожара выехал президент страны Марселу Ребелу ди Соза. Как сообщает португальское издание Publico, в кольце пожаров оказались несколько сельских населенных пунктов. В них отсутствует электричество. Местные жители пытаются покинуть районы, где распространяется огонь.