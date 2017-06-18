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09:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Злоумышленники обворовывали хабаровских торговцев под видом обычных покупателей

Добычей нарушителей, как правило, становились чужие сотовые телефоны.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 июня, AmurMedia.

Сотрудники полиции раскрыли серию краж мобильных телефонов из торговых точек в Хабаровске. Задержанные злоумышленники подозреваются в хищении смартфонов на общую сумму 30 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Первое преступление совершено в Индустриальном районе. Злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин по продаже тканей. Когда сотрудница торгового зала отвлеклась, фигурант из-под прилавка похитил мобильный телефон продавца. Ущерб заявительница оценила в 20 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники отдела полиции № 4 установили личность и задержали 36-летнего подозреваемого. Ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Похищенный телефон задержанный продал случайному прохожему, а денежные средства потратил на личные нужды.

В Центральном районе сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 по подозрению в совершении аналогичного преступления задержали 27-летнего местного жителя. Злоумышленник похитил у работницы торгового павильона мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. После он продал похищенное имущество на одном из рынков краевой столицы, а деньги потратил на развлечения.

На время предварительного следствия в отношении задержанных избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок сроком до пяти лет.

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