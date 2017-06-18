Злоумышленники обворовывали хабаровских торговцев под видом обычных покупателей
Добычей нарушителей, как правило, становились чужие сотовые телефоны.
Добычей нарушителей, как правило, становились чужие сотовые телефоны.
Хабаровск, 18 июня, AmurMedia.
Сотрудники полиции раскрыли серию краж мобильных телефонов из торговых точек в Хабаровске. Задержанные злоумышленники подозреваются в хищении смартфонов на общую сумму 30 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в
Первое преступление совершено в Индустриальном районе. Злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин по продаже тканей. Когда сотрудница торгового зала отвлеклась, фигурант
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники отдела полиции № 4 установили личность и задержали 36-летнего подозреваемого. Ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Похищенный телефон задержанный продал случайному прохожему, а денежные средства потратил на личные нужды.
В Центральном районе сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 по подозрению в совершении аналогичного преступления задержали 27-летнего местного жителя. Злоумышленник похитил у работницы торгового павильона мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. После он продал похищенное имущество на одном из рынков краевой столицы, а деньги потратил на развлечения.
На время предварительного следствия в отношении задержанных избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок сроком до пяти лет.