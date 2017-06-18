В пригороде Каира произошел взрыв

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один полицейский погиб, четверо получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на дороге в пригороде Каира. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его сведениям, взрыв прогремел в момент, когда мимо проезжала машина силовиков. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу.