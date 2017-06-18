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08:01 (мск), источник: Sputnik.md

Вранча проявляет активность: произошли сразу два землетрясения

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В течение нескольких часов в субботу в румынских горах Вранча произошли два землетрясения, свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Источник: Sputnik.md
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Первый толчок приборы зафиксировали в 14.09 по местному времени. Его магнитуда составила 3,1, а очаг залегал на глубине 87 километров.

Через семь часов, в 21.18, все в том же уезде Вранча сейсмологи зарегистрировали более мощное землетрясение. На этот раз магнитуда была 3,5, а очаг находился на глубине 133 километров.

Также два землетрясения за день произошли во Вранче 13 июня. Тогда интенсивность толчков была меньше — магнитуда составила 2,6 и 2,8. До этого в июне 2017 года подобное произошло лишь однажды. В уезде Бузэу два толчка магнитудой 2,5 сейсмологи зарегистрировали 4 июня.

По одному толчку в день специалисты фиксировали и в другие дни. Самый сильный в июне этого года произошел накануне.

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