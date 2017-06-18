Вранча проявляет активность: произошли сразу два землетрясения

Первый толчок приборы зафиксировали в 14.09 по местному времени. Его магнитуда составила 3,1, а очаг залегал на глубине 87 километров.

Через семь часов, в 21.18, все в том же уезде Вранча сейсмологи зарегистрировали более мощное землетрясение. На этот раз магнитуда была 3,5, а очаг находился на глубине 133 километров.

Также два землетрясения за день произошли во Вранче 13 июня. Тогда интенсивность толчков была меньше — магнитуда составила 2,6 и 2,8. До этого в июне 2017 года подобное произошло лишь однажды. В уезде Бузэу два толчка магнитудой 2,5 сейсмологи зарегистрировали 4 июня.

По одному толчку в день специалисты фиксировали и в другие дни. Самый сильный в июне этого года произошел накануне.