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08:06 (мск), источник: РИА Новости

В Афганистане пять смертников атаковали полицейское управление

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. По меньшей мере пять террористов-смертников атаковали управление полиции в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Утром в воскресенье один из боевиков подорвал себя недалеко от парковки полицейского управления. Остальные затем попытались ворваться в офис. При столкновениях трое из них были уничтожены, однако еще один продолжает перестрелку с силами безопасности.

Как сообщил представитель афганского МВД, в результате атаки погибли двое полицейских. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение, передает телеканал.

Агентство Пажвак сообщает о четырех погибших и 25 раненых при атаке.

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