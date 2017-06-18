В Омске иномарка сбила байкера с девушкой на заднем сиденье

О мотоаварии на Космическом проспекте в районе остановки «ПО Автоматика» сообщают городские паблики. Вчера там около 20:00 вечера Volkswagen сбил мотоциклиста с пассажиркой. Очевидцы в группе «ЧП Омск» пишут, что байкер остался жив, а ехавшая с ним девушка лежала на дороге. Как сильно она пострадала, не уточняется.

Последствия ДТП попали на камеру пассажира в проезжавшем мимо автомобиле.