В Воронеже повредивший 5 машин водитель BMW сбежал с места ДТП

Водитель BMW 795 столкнулся с пятью автомобилями на Московском проспекте. Виновник аварии оставил машину и скрылся, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье, 19 июня. В ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения.

Авария произошла около 0:00 субботы, 17 июня. Водитель ехал в сторону Северного микрорайона и врезался в стоящие у светофора автомобили Hyundai Solaris, Kia Sorento, Kia Optima, «ВАЗ-2110» и Volkswagen Passat. За рулем Hyundai был 25-летний воронежец, Kia Sorento управлял 35-летний мужчина, Kia Optima — 21-летний молодой человек, «ВАЗом» — 27-летний парень, Volkswagen — 60-летний пенсионер.

Автомобиль виновника ДТП доставили на штрафстоянку. Полиция устанавливает личность и местонахождение водителя BMW.