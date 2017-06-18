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09:41 (мск), источник: БЕЛТА

Пять смертников совершили атаку на полицейское управление в Афганистане

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум пять террористов-смертников совершили атаку на полицейское управление в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщают информагентства.

Сегодня утром один боевик подорвал себя около парковки полицейского управления, четыре террориста после прогремевшего взрыва сделали попытку ворваться в офис. Трое из них уничтожены.

По последним данным, в результате атаки погибли двое полицейских.

Ни одна из действующих в этом регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение на полицейское управление.

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