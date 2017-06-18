Пять смертников совершили атаку на полицейское управление в Афганистане
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум пять
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум пять
Сегодня утром один боевик подорвал себя около парковки полицейского управления, четыре террориста после прогремевшего взрыва сделали попытку ворваться в офис. Трое из них уничтожены.
По последним данным, в результате атаки погибли двое полицейских.
Ни одна из действующих в этом регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение на полицейское управление.