Пять смертников совершили атаку на полицейское управление в Афганистане

Сегодня утром один боевик подорвал себя около парковки полицейского управления, четыре террориста после прогремевшего взрыва сделали попытку ворваться в офис. Трое из них уничтожены.

По последним данным, в результате атаки погибли двое полицейских.

Ни одна из действующих в этом регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение на полицейское управление.