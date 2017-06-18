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20:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа спасатели эвакуировали 17 человек из-за пожара

Квартира загорелась в доме на улице Комиссаржевской.

Спасатели эвакуировали 17 человек с места пожара на улице Комиссаржевской утром в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Жертв удалось избежать.

Сообщение о пожаре в доме № 15 поступило на пульт МЧС в 8:09. На месте работали подразделения Федеральной противопожарной службы. Огонь потушили в 8:31. В одной из квартир дома сгорели домашние вещи. Причина пожара устанавливается.

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