В Воронеже сгорел киоск на конечной остановке маршрута № 90
В Воронеже в Северном микрорайоне сгорел киоск на остановке — конечной для маршрута № 90.
В Воронеже в Северном микрорайоне сгорел киоск на остановке — конечной для маршрута № 90.
Пожар случился днем в субботу, 17 июня. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Они же выложило фото с места пожара. По словам очевидцев, сгоревшая остановка находится между улицами Лизюкова и Хользунова. Пользователи обсуждают, что киоск могли поджечь.