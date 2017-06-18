В Воронеже сгорел киоск на конечной остановке маршрута № 90

Пожар случился днем в субботу, 17 июня. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Они же выложило фото с места пожара. По словам очевидцев, сгоревшая остановка находится между улицами Лизюкова и Хользунова. Пользователи обсуждают, что киоск могли поджечь.