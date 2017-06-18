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20:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже сгорел киоск на конечной остановке маршрута № 90

В Воронеже в Северном микрорайоне сгорел киоск на остановке — конечной для маршрута № 90.

Пожар случился днем в субботу, 17 июня. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Они же выложило фото с места пожара. По словам очевидцев, сгоревшая остановка находится между улицами Лизюкова и Хользунова. Пользователи обсуждают, что киоск могли поджечь.

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