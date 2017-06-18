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21:23 (мск), источник: Volga News

За ночь в губернии сгорели три автомобиля

За прошедшую ночь в Самарской области сгорели три автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В воскресенье, 18 июня, в 02:35 загорелся автомобиль на ул. Островского в Новокуйбышевске. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники. В течение 10 минут им удалось локализовать пламя, а спустя еще две минут огонь был ликвидирован.

В то же время еще одно авто вспыхнуло на ул. Земляничной в с. Тимофеевка Ставропольского района. Шесть огнеборцев с применением двух единиц техники справились с пожаром в 02:54.

А в 02:45 в 16 кв-ле Красноглинского района Самары загорелась еще одна машина. На место происшествия прибыли пожарные подразделения в составе пяти человек личного состава и одной единицы техники. В 02:54 огонь был ликвидирован.

Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.

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