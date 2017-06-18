За ночь в губернии сгорели три автомобиля
За прошедшую ночь в Самарской области сгорели три автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
За прошедшую ночь в Самарской области сгорели три автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В воскресенье, 18 июня, в 02:35 загорелся автомобиль на ул. Островского в Новокуйбышевске. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники. В течение 10 минут им удалось локализовать пламя, а спустя еще две минут огонь был ликвидирован.
В то же время еще одно авто вспыхнуло на ул. Земляничной в с. Тимофеевка Ставропольского района. Шесть огнеборцев с применением двух единиц техники справились с пожаром в 02:54.
А в 02:45 в 16
Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.