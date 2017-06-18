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14:06 (мск), источник: Новый Калининград

Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту «Храброво»

В субботу, 17 июня, самолет авиакомпании Аэрофлот, выполняющий рейс SU 1006 Москва (Шереметьево) — Калининград из-за ограниченной видимости в аэропорту «Храброво» был отправлен на запасной аэродром в Минск. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Источник: Новый Калининград

Самолет должен был приземлиться 19:25, в субботу. Из-за ограниченной видимости в аэропорту «Храброво» не смог совершить посадку и после нахождения в зоне ожидания был отправлен на запасной аэродром в Минск. Прибытие воздушного судна было перенесено на 18 июня.

Вся информация о рейсах размещена на онлайн табло на официальном сайте аэропорта «Храброво». Также уточнить информацию о прибытии и отправлении рейсов можно в справочной аэропорта по тел.: +7 (4012) 300−300.

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