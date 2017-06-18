Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту «Храброво»
В субботу, 17 июня, самолет авиакомпании Аэрофлот, выполняющий рейс SU 1006 Москва (Шереметьево) — Калининград
В субботу, 17 июня, самолет авиакомпании Аэрофлот, выполняющий рейс SU 1006 Москва (Шереметьево) — Калининград
Самолет должен был приземлиться 19:25, в субботу.
Вся информация о рейсах размещена на онлайн табло на официальном сайте аэропорта «Храброво». Также уточнить информацию о прибытии и отправлении рейсов можно в справочной аэропорта по тел.: +7 (4012) 300−300.