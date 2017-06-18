В Екатеринбурге 12 тысяч человек остались без света
Произошел сбой в работе оборудования подстанции 110/6 кВ.
Произошел сбой в работе оборудования подстанции 110/6 кВ.
12 тысяч жителей Чкаловского района Екатеринбурга остались без электричества утром 18 июня
Сбой, сопровождавшийся легким задымлением, произошел около 9 часов утра. Это привело к нарушению электроснабжения жителей в квадрате улиц Окружная — 2ая Новосибирская — Ферганская.
По информации «МРСК Урала», энергетики восстановили электроснабжение более 4 тысяч жителей по резервным схемам. Другие дома будут запитаны в ближайшее время, специалисты подключают передвижные резервные источники электроснабжения.