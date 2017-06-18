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12:38 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге 12 тысяч человек остались без света

Произошел сбой в работе оборудования подстанции 110/6 кВ.

12 тысяч жителей Чкаловского района Екатеринбурга остались без электричества утром 18 июня из-за сбоя в работе оборудования подстанции 110/6 кВ «Керамик», сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сбой, сопровождавшийся легким задымлением, произошел около 9 часов утра. Это привело к нарушению электроснабжения жителей в квадрате улиц Окружная — 2ая Новосибирская — Ферганская. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на энергообъект для безопасности проведения работ.

По информации «МРСК Урала», энергетики восстановили электроснабжение более 4 тысяч жителей по резервным схемам. Другие дома будут запитаны в ближайшее время, специалисты подключают передвижные резервные источники электроснабжения.

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