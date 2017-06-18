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14:05 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в сточном колодце утонул 10-месячный ребенок

В Зерноградском районе в сточном колодце утонул 10-месячный мальчик, оставшись без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

По предварительным данным, 17 июня около 20 часов ребенок находился во дворе дома в поселке Междупольный Зерноградского района. Оставшись без присмотра взрослых, малыш спустился с коляски на землю и пополз в сторону сточного колодца с открытой крышкой. Упав туда, ребенок захлебнулся.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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