В Ростовской области в сточном колодце утонул 10-месячный ребенок

По предварительным данным, 17 июня около 20 часов ребенок находился во дворе дома в поселке Междупольный Зерноградского района. Оставшись без присмотра взрослых, малыш спустился с коляски на землю и пополз в сторону сточного колодца с открытой крышкой. Упав туда, ребенок захлебнулся.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.