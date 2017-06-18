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12:32 (мск), источник: Фонтанка

В жилкомплексе в Рыбацком погиб рабочий из Северной Кореи

В Петербурге Следственный комитет назначил проверку после гибели о гражданина Северной Кореи. Его тело найдено на территории комплекса «Живи в Рыбацком».

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, пожар в строительном городке на Советском проспекте в Невском районе случился накануне ночью. В сгоревшей бытовке спасатели нашли труп мужчины — 48-летнего подсобного рабочего из КНДР.

Тело погибшего направили в морг. Дознаватели МЧС и Следственный комитет Невского района устанавливают причины пожара.

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