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13:20 (мск), источник: РИА Новости

В Лондоне могут снести все жилые высотки 70-х годов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что после трагического пожара в социальном жилом доме, построенном в 1974 году, власти могут принять решение о сносе высоток, построенных в 60−70-е годы прошлого столетия.

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«Значительные последствия этой трагедии могут в конце концов затронуть и архитектурный облик наших городов. После войны, торопясь восстановить страну, мы возвели много высотных зданий, большинство из которых сохранились до сих пор. Сейчас мы не стали бы и думать о строительстве таких зданий по стандартам 1970-х годов, однако их обитатели все еще вынуждены жить с этим наследием. Определяющим итогом этой трагедии может стать то, что самые худшие ошибки 1960-х и 1970-х годов будут последовательно сноситься. Конечно, это должно значить, что люди будут расселены в тех же районах, в которых они уже пустили корни», — написал мэр в материале, опубликованном в воскресенье в газете Observer.

По его словам, власти Британии приняли решение составить список высотных жилых зданий, подобных тому, в котором произошел пожар. «Сейчас нужно провести их аттестацию и при необходимости сделать их безопасными», — отметил градоначальник.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. Как сообщила в субботу журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди, число пропавших без вести составляет 58 человек.

Комментарии
3
Александр Сухоногов
Зато в Москве наоборот - снести хрущёвки и построить на их месте высотки. Ну увеличили территорию Москвы так стройте жильё для народа, а не загоняйте москвичей как стодо в высотки.
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Сергей Костенко
Реновация???
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Ольга Лысенко
Прямо заинтриговали : из каких материалов построены эти высотные факелы ?????
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