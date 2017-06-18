В Лондоне могут снести все жилые высотки 70-х годов

«Значительные последствия этой трагедии могут в конце концов затронуть и архитектурный облик наших городов. После войны, торопясь восстановить страну, мы возвели много высотных зданий, большинство из которых сохранились до сих пор. Сейчас мы не стали бы и думать о строительстве таких зданий по стандартам 1970-х годов, однако их обитатели все еще вынуждены жить с этим наследием. Определяющим итогом этой трагедии может стать то, что самые худшие ошибки 1960-х и 1970-х годов будут последовательно сноситься. Конечно, это должно значить, что люди будут расселены в тех же районах, в которых они уже пустили корни», — написал мэр в материале, опубликованном в воскресенье в газете Observer.

По его словам, власти Британии приняли решение составить список высотных жилых зданий, подобных тому, в котором произошел пожар. «Сейчас нужно провести их аттестацию и при необходимости сделать их безопасными», — отметил градоначальник.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. Как сообщила в субботу журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди, число пропавших без вести составляет 58 человек.