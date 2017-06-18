Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Найдены «гены бессонницы»
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Украинский чиновник о России: наша цель — закрыть границу
Военные в ДНР грозят прекратить поставки угля РФ
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: В Киеве считают, что РФ использует советские остатки Украины
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Скончался Гельмут Коль
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
15:27 (мск), источник: БЕЛТА

На Гренландию обрушилось цунами после землетрясения

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западное побережье Гренландии обрушилось цунами, жителей эвакуируют, сообщают информагентства.

Источник: БЕЛТА

Пока нет данных о пострадавших или погибших.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 30 км к северу от городка Нуугаатсиак — этот небольшой населенный пункт пострадал больше других, идет эвакуация жителей.

Повреждены дома и в двух других городах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Лукашенко не любит лежать на пляже
Лукашенко считает, что проблема роста цен потеряет актуальность в ближайшее
Почему Лукашенко не любит лежать на пляже
Во Франции начался второй тур парламентских выборов
Путин не сделал для себя открытий в ходе «Прямой линии»
Иракская армия заявила о начале наступления в Мосуле
Захарова прокомментировала готовность Киева к вступлению в ЕС
Ковалев: Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса
В Лондоне могут снести все жилые высотки 70-х годов
Чемпионы Европы португальцы дебютируют на Кубке конфедераций
Спорт
Португалия — Мексика: ловушка для Криштиану Во втором матче Кубка конфедераций в Казани встретятся чемпионы Европы и победитель Кубка КОНКАКАФ
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь