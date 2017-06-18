На Гренландию обрушилось цунами после землетрясения

Пока нет данных о пострадавших или погибших.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 30 км к северу от городка Нуугаатсиак — этот небольшой населенный пункт пострадал больше других, идет эвакуация жителей.

Повреждены дома и в двух других городах.