На Гренландию обрушилось цунами после землетрясения
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западное побережье Гренландии обрушилось цунами, жителей эвакуируют, сообщают информагентства.
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западное побережье Гренландии обрушилось цунами, жителей эвакуируют, сообщают информагентства.
Пока нет данных о пострадавших или погибших.
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 30 км к северу от городка Нуугаатсиак — этот небольшой населенный пункт пострадал больше других, идет эвакуация жителей.
Повреждены дома и в двух других городах.