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18:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Глубокая яма на дороге появилась в Заельцовском районе Новосибирска

Провал в асфальте ничем не огорожен.

Двухметровая яма посреди дороги образовалась в Заельцовском районе Новосибирска.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», впадина появилась на улице Жуковского, через дорогу от остановки наземного транспорта «30 лет Октября».

Глубина ямы, по словам водителя, приславшего фото в группу службы эвакуации — порядка двух метров. Асфальт провалился посреди дороги, недалеко от пешеходного перехода. При этом никаких предупреждающих знаков проезжавший по дырявой дороге водитель не увидел.

Мужчина выставил перед впадиной знак аварийной остановки, другой очевидец оповестил дорожные службы.

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