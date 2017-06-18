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15:56 (мск), источник: Фонтанка

На стрелке Васильевского острова юную американку оставили без денег и паспорта

Шестнадцатилетняя туристка из США пострадала от карманников в центре Петербурга. Из ее рюкзака вынули деньги и документы.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 17 июня в полицию Петербурга обратилась тетя несовершеннолетней американки с историей о завораживающей, но малоприятной прогулке по стрелке Васильевского острова. Открыточные виды отвлекли девушку от мыслей о собственной безопасности. Из ее рюкзака вытащили желтый матерчатый кошелек с паспортом и деньгами в размере две тысячи долларов.

Полиция ищет карманников, а тетя с племянницей перекраивают туристический бюджет. В Петербурге они не проездом, приехали целенаправленно, полюбоваться белыми ночами.

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