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06:44 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже поймали наркоторговцев из Питера с крупной партией героина

Воронежские полицейские задержали очередных наркоторговцев с крупной партией героина.

По данным областного управления МВД, злоумышленников поймали с поличным. Так, накануне вечером, 17 июня, примерно в 22.50 дежурившие на бульваре Победы полицейские обратили внимание на двух подозрительных молодых людей — парни занимались тем, что закладывали зелье в специальные тайники — закладки. Стражи порядка задержали злоумышленников на месте преступления и отвезли в отдел полиции Северного района для дальнейшего разбирательства.

Наркоторговцами оказались двое жителей Санкт-Петербурга 25 и 27 лет. Молодым людям пришлось сознаться в преступлении — они рассказали, что обустраивали тайники, закладывали в них наркотическое зелье для дальнейшего распространения — о местонахождении тайников наркодилеры сообщали «клиентам» после получения денег за зелье.

При себе у наркоторговцев нашли весьма значительную партию героина — экспертиза установила, что вес партии составлял 73,75 граммов. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела за незаконную продажу крупной партии наркотических веществ.

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