Полицейская погоня в Челябинске закончилась аварией
Сегодня ночью в Челябинске произошло ДТП, которое закончилось возгоранием автомобиля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Сегодня ночью в Челябинске произошло ДТП, которое закончилось возгоранием автомобиля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Авария произошла на пересечении улиц Чистопольской и Новороссийской, в Ленинском районе города. Водитель за рулем иномарки пытался скрыться от полицейской погони. В определенный момент он потерял управление и врезался в забор. Транспортное средство сразу же загорелось.
Пожарный наряд среагировал оперативно и быстро приехал на место ДТП. Возгорание было ликвидировано, но спасти автомобиль не удалось.
Пострадавших нет, детали происшествия уточняются.