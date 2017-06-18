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18:43 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Полицейская погоня в Челябинске закончилась аварией

Сегодня ночью в Челябинске произошло ДТП, которое закончилось возгоранием автомобиля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Авария произошла на пересечении улиц Чистопольской и Новороссийской, в Ленинском районе города. Водитель за рулем иномарки пытался скрыться от полицейской погони. В определенный момент он потерял управление и врезался в забор. Транспортное средство сразу же загорелось.

Пожарный наряд среагировал оперативно и быстро приехал на место ДТП. Возгорание было ликвидировано, но спасти автомобиль не удалось.

Пострадавших нет, детали происшествия уточняются.

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