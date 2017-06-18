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16:58 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани в результате пожара на летней кухне погиб трехлетний мальчик

В поселке Садовом Кущевского района 18 июня загорелась летняя кухня.

Источник: ЮГА.ру

В результате возгорания погиб трехлетний мальчик.

Сообщение о возгорании поступило в 11:30, в 11:54 огонь был ликвидирован. В тушении пожара приняли участие 2 пожарных расчета, семь человек личного состава. Площадь возгорания составила 4 кв. метра, сообщили в прессс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тело погибшего ребенка было обнаружено после тушения возгорания.

«Установлено, что в домовладении, на территории которого произошел пожар, проживает 40-летняя женщина с тремя малолетними детьми. По предварительным данным, 18 июня днем она вышла из дома с младшим сыном, оставив двух малолетних детей одних. Во время ее отсутствия в помещении летней кухни произошло возгорание, в результате которого семилетняя девочка смогла покинуть территорию, а ее трехлетний брат погиб в результате пожара», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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