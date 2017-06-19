Полиция задержала нижегородца за кражу аккумуляторов

Полиция задержала 22-летнего нижегородца за кражу автомобильных аккумуляторов, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В ночь с 4 на 5 июня злоумышленник похитил автомобильный аккумулятор из машины, припаркованной у одного из домов по улице Ковровской.

Вскоре правоохранителями был задержан не работающий 22-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято. Полицейские зарегистрировали еще два аналогичных факта краж автомобильных комплектующих на территории Канавинского и Советского районов.