Автомобильного угонщика задержали на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В отдел полиции от потерпевшего поступило сообщение о том, что в ночь с 15 на 16 июня неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный около одного из домов по улице Голованова.