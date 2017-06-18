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21:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Автомобильного угонщика задержали на проспекте Гагарина в Нижнем

Злоумышленника поймали вскоре после кражи машины.

Автомобильного угонщика задержали на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В отдел полиции от потерпевшего поступило сообщение о том, что в ночь с 15 на 16 июня неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный около одного из домов по улице Голованова.

Эту машину вскоре после обращения остановили сотрудники дорожно-постовой службы около одного из домов по проспекту Гагарина. Злоумышленник задержан.

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