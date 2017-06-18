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17:17 (мск), источник: РИА Новости

При обшивке сгоревшего дома в Лондоне могли нарушить строительные нормы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заместитель министра торговли Великобритании Грег Хэндс заявил, что обшивка жилого дома в Лондоне, где произошел пожар, могла быть выполнена с нарушением принятых в стране строительных норм.

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«Насколько я понимаю, обшивка, о которой сообщалось, не соответствовала строительным нормам Великобритании. Нам нужно выяснить точно, какая обшивка использовалась (при строительстве здания) и как она была сделана», — сказал заместитель министра в интервью телеканалу Sky News.

Ранее газета Guardian сообщала, что компания, ремонтировавшая 24-этажный жилой дом в Лондоне, где произошел сильный пожар, не стала применять более огнеупорные панели для облицовки здания. Как рассказал изданию директор компании Omnis Exteriors, чьи композитные панели использовались при реновации здания, застройщик заказал более дешевый тип обшивки, который хотя и позволил сэкономить, но был менее огнеупорным. Более безопасный тип обшивки обошелся бы застройщику на 2 фунта за квадратный метр дороже.

Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, заявляла, что работы были выполнены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. Как сообщил в субботу журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди, число пропавших без вести составляет 58 человек.

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