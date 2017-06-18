Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Киева спросил Путина, почему «Россия бросила Украину»
Что дарить врачам: главные правила
Путин отреагировал на слова о нем, как о самом богатом человеке
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Порошенко объяснил, почему Украина не отменит АТО в Донбассе
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
18:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске во время рейса загорелся прогулочный теплоход «Москва-45»

Экипаж успел оперативно потушить огонь, никто не пострадал.

Об инциденте на борту прогулочного теплохода «Москва-45» вечером сообщили в паблике REGIK55. По словам пользователей, во время прогулки по воде в моторном отсеке старого судна произошел пожар. Штат оперативно среагировал и потушил пламя, прежде чем оно успело распространиться. В итоге никто не пострадал, и прогулка продолжилась по запланированному маршруту.

Один из пассажиров выложил видео, на котором заметна повышенная активность членов экипажа. Впрочем, большинство отдыхающих, кажется, ничего не заметили и продолжили спокойно заниматься своими делами. Мужчине, который обеспокоился и спустился вниз, ответили, что «все нормально».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Цветочный забег в Омске в третий раз выиграла Марина Ковалева
Жара сказалась на активности французов во время выборов
Путин назначил нового начальника ГИБДД
Пхеньян обвинил сотрудников спецслужб США в краже диппочты
Захарова прокомментировала готовность Киева к вступлению в ЕС
Ковалев: Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса
ПАРНАС выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Спорт
СМИ: Роналду попросил агента ускорить переход из «Реала» в МЮ Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь