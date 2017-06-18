В Омске во время рейса загорелся прогулочный теплоход «Москва-45»

Об инциденте на борту прогулочного теплохода «Москва-45» вечером сообщили в паблике REGIK55. По словам пользователей, во время прогулки по воде в моторном отсеке старого судна произошел пожар. Штат оперативно среагировал и потушил пламя, прежде чем оно успело распространиться. В итоге никто не пострадал, и прогулка продолжилась по запланированному маршруту.

Один из пассажиров выложил видео, на котором заметна повышенная активность членов экипажа. Впрочем, большинство отдыхающих, кажется, ничего не заметили и продолжили спокойно заниматься своими делами. Мужчине, который обеспокоился и спустился вниз, ответили, что «все нормально».