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18:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Наезд на прихожан во Львове: стали известны подробности трагедии

Согласно информации водителя Toyota Prado, по неизвестным ему причинам, автомобиль увеличил скорость, он не справился с управлением и совершил наезд на людей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК в отношении водителя, который совершил смертельное ДТП возле ​​церкви Андрея Первозванного во Львове. Об этом сообщает «112 Украина».

Пресс-секретарь ГУ НП Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что это 49-летний львовянин.

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Она уточнила, что после окончания службы в церкви он вышел с женой и сел за руль автомобиля. По словам водителя Toyota Prado, по неизвестным ему причинам, авто увеличило скорость, он не справился с управлением и совершил наезд на людей.

По предварительной информации, водитель был трезв.

«Конечно, он будет сдавать тест на содержание алкоголя в крови. Однозначно будут назначены все экспертизы», — сказала Добровольская.

По данным представителя, пострадавшая пока доставлена ​​в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

«Насколько известно, по предварительной информации, у нее травматический отрыв пальца или пальцев. Мы ждем окончательный диагноз», — уточнила Добровольская.

Она отметила, что информация о том, что водитель въехал в толпу, не соответствует действительности.

«Такого не было. На самом деле он совершил наезд на двух женщин, а когда это произошло, сбежалась толпа», — уточнила Добровольская.

По данным «Страны», водителем джипа, который въехал в группу прихожан возле церкви Андрея Первозванного во Львове и переехал двух женщин, оказался экс-сотрудник ГАИ, 49-летний Виктор Макаришин.

Ранее сообщалось, что во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

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