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18:48 (мск), источник: РИА Новости

В центре Москвы Ford врезался в трамвай, пострадали два человека

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль Ford врезался в трамвай в центре Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На пересечении Бакунинской и Бауманской улиц, около 17.30 произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford. На месте происшествия сотрудники скорой медицинской помощи осматривают водителя и пассажира легкового автомобиля», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие, скорее всего, не получили тяжелых травм.

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