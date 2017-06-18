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18:51 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД.

«ДТП произошло сегодня в 12:00 мск на 292-м км трассы М-5 “Урал”. Столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Chevrolet. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, его занесло и боком он попал под грузовик. Погибли четыре человека — водитель и три пассажира Chevrolet», — сказал собеседник агентства.

Причины аварии выясняются.

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