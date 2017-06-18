Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

«ДТП произошло сегодня в 12:00 мск на 292-м км трассы М-5 “Урал”. Столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Chevrolet. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, его занесло и боком он попал под грузовик. Погибли четыре человека — водитель и три пассажира Chevrolet», — сказал собеседник агентства.

Причины аварии выясняются.