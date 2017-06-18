Под Сумами произошла стрельба с участием депутата

КИЕВ, 18 июн- РИА Новости Украина. В Конотопе Сумской области между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Сумской области.

«Вчера, 17 июня, в 20:24 в дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления. Одно — от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе — от его “оппонента” о том, что сам депутат стрелял в него из пистолета и не попал. Данные заявления были сразу внесены в журнал единого учета. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами именно и возник конфликт, обстоятельства которого выясняет следствие. В полиции открыли уголовное производство по ст.296 ч.4 УК Украины “Хулиганство” и ст. 125 “Умышленные легкие телесные повреждения”. Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области произошло столкновение полиции с копателями янтаря. В результате трое полицейских пострадали, еще двое местных жителей получили огнестрельные ранения.