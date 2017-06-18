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19:42 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Во Франции впервые за 100 лет погиб матадор

Испанский матадор Иван Фандино был смертельно ранен во время выступления на фестивале на юго-западе Франции и скончался по дороге в больницу.

Источник: AFP 2017

В минувшую субботу во время корриды Фандино запутался в своем плаще и упал на землю, после чего на него напал бык.

Как сообщают французские СМИ, у 36-летнего Фандино оказалось повреждено легкое; он скончался от сердечного приступа по дороге в больницу.

Королевская семья Испании, а также испанский премьер-министр Мариано Рахой и министр культуры страны выразили глубокое сожаление в связи с гибелью «великого тореро».

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Во Франции скончался испанский матадор, которого ранил бык

Родившийся в Стране басков Иван Фандино принимал участие в фестивале корриды во французском городе Эр-сюр-л’Адуре, расположенном в регионе Новая Аквитания неподалеку от границы с Испанией. Он стал первым тореро, погибшим во Франции за последние 100 лет.

Фандино в субботу дважды выходил на арену и успел выступить до того, как был смертельно ранен.

На фотографиях видно, что после ранения он встал на ноги, но истекал кровью.

В июле прошлого года 29-летний Виктор Баррио стал первым матадором, погибшим в Испании за 30 лет. Он был заколот во время корриды, транслировавшейся в прямом эфире по телевидению.

Как сообщает французская газета Sud-Ouest, последняя смерть матадора во Франции была зафиксирована в 1921 году в Безье, когда Исидоро Мари Фернандо прямо на арене скончался.

Иван Фандино по меньшей мере дважды в прошлом бывал ранен во время корриды: один раз в 2015 году, когда бык подбросил его в воздухе во время боя в испанской Памплоне, и более серьезно за год до этого, когда он потерял сознание во время боя во французском городе Байонна.

Коррида продолжает вызывать противоречивые реакцию: ее противники называют это зрелище варварством, тогда как сторонники называют ее древней формой искусства, корни которого уходят в национальное прошлое.

Во Франции, по данным Франс пресс, ежегодно погибает более тысячи быков во время корриды, однако в 2012 году она была признана законной, после того как Конституционный суд отверг предложение борцов за права животных ввести на нее запрет.

Коррида родилась в Испании, однако примерно 150 лет назад стала популярной и во Франции, особенно в северо-западном и юго-западном регионах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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