Во Франции впервые за 100 лет погиб матадор
Испанский матадор Иван Фандино был смертельно ранен во время выступления на фестивале на
Испанский матадор Иван Фандино был смертельно ранен во время выступления на фестивале на
В минувшую субботу во время корриды Фандино запутался в своем плаще и упал на землю, после чего на него напал бык.
Как сообщают французские СМИ, у 36-летнего Фандино оказалось повреждено легкое; он скончался от сердечного приступа по дороге в больницу.
Королевская семья Испании, а также испанский
Родившийся в Стране басков Иван Фандино принимал участие в фестивале корриды во французском городе Эр-сюр-л’Адуре, расположенном в регионе Новая Аквитания неподалеку от границы с Испанией. Он стал первым тореро, погибшим во Франции за последние 100 лет.
Фандино в субботу дважды выходил на арену и успел выступить до того, как был смертельно ранен.
На фотографиях видно, что после ранения он встал на ноги, но истекал кровью.
В июле прошлого года 29-летний Виктор Баррио стал первым матадором, погибшим в Испании за 30 лет. Он был заколот во время корриды, транслировавшейся в прямом эфире по телевидению.
Как сообщает французская газета
Иван Фандино по меньшей мере дважды в прошлом бывал ранен во время корриды: один раз в 2015 году, когда бык подбросил его в воздухе во время боя в испанской Памплоне, и более серьезно за год до этого, когда он потерял сознание во время боя во французском городе Байонна.
Коррида продолжает вызывать противоречивые реакцию: ее противники называют это зрелище варварством, тогда как сторонники называют ее древней формой искусства, корни которого уходят в национальное прошлое.
Во Франции, по данным Франс пресс, ежегодно погибает более тысячи быков во время корриды, однако в 2012 году она была признана законной, после того как Конституционный суд отверг предложение борцов за права животных ввести на нее запрет.
Коррида родилась в Испании, однако примерно 150 лет назад стала популярной и во Франции, особенно в