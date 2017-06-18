Причины аварии на подстанции в Екатеринбурге установит комиссия

В Екатеринбурге электроснабжение жителей Чкаловского района города восстановлено в полном объёме. Об этом сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании» (ЕЭСК) корреспонденту ИА REGNUM.

«В настоящий момент жители, попавшие в зону технологического нарушения, получают электроэнергию от центра питания “Керамик”. В причинах технологического инцидента будет разбираться комиссия», — говорится в сообщении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в 09:09 по местному времени (07:09 мск) произошла авария на подстанции Чкаловского района Екатеринбурга «Керамик». В результате инцидента 12 тыс. жителей района остались без света. На самой подстанции было зафиксировано задымление и на место вызвали сотрудников МЧС, которые обеспечивали безопасность при проведении ремонтных работ.

Уже в первые часы после аварии энергетики при помощи дизельных генераторов запитали социальные объекты, пострадавшие от аварии, а также был подключен свет четырём тысячам жителей Чкаловского района.