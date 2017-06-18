Стали известны подробности нападения на участников ЛГБТ-марша

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, в Киеве на Контрактовой площади был задержан один из нападавших на участников «Марша равенства». Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что на участников напали спустя три часа после марша. Группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другого избили.