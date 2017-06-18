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20:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Стали известны подробности нападения на участников ЛГБТ-марша

Согласно информации, на участников напали спустя три часа после марша. Группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другого избили.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, в Киеве на Контрактовой площади был задержан один из нападавших на участников «Марша равенства». Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что на участников напали спустя три часа после марша. Группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другого избили.

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Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское управление полиции. С ним общаются оперативники и следователи. Задержанный — киевлянин, 1995 г. р. У него изъяли балаклаву, нож, газовый баллончик и капу.

Пострадавшим, 1980 и 1984 г.р., вызвали «скорую», сотрудники которой оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.

Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего ищут.

Ранее сообщалось, что в столице избили двух участников «Марша равенства» ЛГБТ-сообщества. На одного из участников марша напали на Контрактовой площади в метро. На другого участника напали в районе станции метро «Петровка».

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