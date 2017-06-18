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20:20 (мск), источник: РИА Новости

Под Волгоградом злоумышленники ограбили магазин и ранили полицейского

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Полицейский получил ранение в голову в ходе погони за ограбившими ювелирный салон в Волгоградской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Источник: РИА Новости

«Трое неизвестных в масках, угрожая оружием, похитили у продавца салона украшения на сумму около 5 миллионов рублей, после чего скрылись на автомашине “Нива Шевроле”. В ходе преследования полицейские… произвели предупредительные и прицельные выстрелы по колесам преследуемой автомашины. В результате ответного огня злоумышленников был ранен старший лейтенант полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летний полицейский был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы.

Добавляется, что в настоящий момент ведутся поисковые мероприятия, участие в которых принимают сотрудники Росгвардии. Также полиция передала приметы преступников СМИ и обратилась к населению с просьбой о помощи в поимке злоумышленников.

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