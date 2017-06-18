Под Волгоградом злоумышленники ограбили магазин и ранили полицейского

«Трое неизвестных в масках, угрожая оружием, похитили у продавца салона украшения на сумму около 5 миллионов рублей, после чего скрылись на автомашине “Нива Шевроле”. В ходе преследования полицейские… произвели предупредительные и прицельные выстрелы по колесам преследуемой автомашины. В результате ответного огня злоумышленников был ранен старший лейтенант полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летний полицейский был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы.

Добавляется, что в настоящий момент ведутся поисковые мероприятия, участие в которых принимают сотрудники Росгвардии. Также полиция передала приметы преступников СМИ и обратилась к населению с просьбой о помощи в поимке злоумышленников.