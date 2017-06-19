Женщина в Самарской области продавала прописки мигрантам

Органы правопорядка задержали 53-летнюю жительницу Богатовского района, которая торговала пропиской для мигрантов. Как сообщают в 63.ru женщина производила фиктивную регистрацию иностраных граждан по месту жительства. Подозреваемая также не собиралась предоставлять жилье для мигрантов по указанному адресу.



По данным правоохранительных органов, женщина не имеет постоянного заработка и к уголовной ответственности ранее не привлекалась.